Man zoekt 167 miljoen euro aan Bitcoins op vuilnisbelt

Man die in 2013 een harde schijf met 7.500 Bitcoins weggooide zoekt 11 miljoen euro om de schijf op te graven.

De nachtmerrie van iedereen. Voor je lol laat je dag en nacht je laptop snorren om Bitcoins te mijnen. Vervolgens verkoop je die laptop en gooi je de harddrives in een lade. Bij de grote voorjaarsschoonmaak denk je bij jezelf, die harde schijven mik ik maar eens weg. En dan bedenk je jezelf: shit, daar stonden mijn Bitcoins op.

Het overkwam James Howell. Hij oogstte met zijn laptop in 2009 volop Bitcoins toen je die nog kon uitrekenen met een huis-tuin-en-keuken laptop. Nu heb je daar een volledig datacenter voor nodig, maar in de begintijd kon je dat gewoon nog thuis.

7.500 stuks

Hij verzamelde er zo’n 7.500 stuks. Met de huidige koers toch nog goed voor zo’n 167 miljoen euro. Niet slecht. Toen hij er 7.500 bij elkaar had was zijn vriendin die snorrende laptop beu. De laptop is inmiddels al heel lang weg. De harde schijf bewaarde hij in een lade, tot hij in 2013 ook die in de prullenbak gooide.

Dom. Dat besefte James ook. De beste man uit Wales vergaarde er in ieder geval wereldfaam mee. Zeker toen de koers van de Bitcoin maar bleef stijgen. Ook James kan het maar moeilijk loslaten. Daarom komt hij nu met een masterplan om de harde schijf op te graven uit de vuilnisbelt.

Schatgraven

Probleem is namelijk dat de gemeente Newport waar de beste man woont hem al bijna tien jaar verbiedt om op de vuilnisbelt te gaan graven. Het afgraven van de vuilnisbelt is namelijk te duur en te milieubelastend aldus de gemeenteraad.

Howell laat zich niet ontmoedigen en heeft inmiddels een 11 miljoen euro kostend plan ontwikkeld om toch toestemming te krijgen om te gaan schatgraven.

Haalbaarheid

Begin er maar eens aan. Er is de afgelopen tien jaar 110.000 ton afval bovenop de schijf gestort. Voormalig IT-medewerker Howell is echter overtuigd dat het mogelijk is. Maar goed, hij heeft dan ook 167 miljoen redenen om te geloven in succes. Overigens staan de Bitcoins zelf niet op de schijf, maar wel de sleutel tot zijn crypto portemonnee.

Tegenover Business Insider doet hij zijn plan uit de doeken. Een combinatie van menselijke sorteerders, robothonden en een door kunstmatige intelligentie aangedreven machine die ontwikkeld is om harde schijven te vinden op een transportband.

Voor de zekerheid heeft hij twee verschillende versies van zijn plan uitgewerkt. Het ligt er een beetje aan of en waar hij uiteindelijk van de gemeente toestemming voor krijgt.

Kosten: 11 miljoen

De meest uitgebreide optie neemt drie jaar in beslag en kost zo’n 11 miljoen euro om uit te voeren. De andere optie is wat beperkter en heeft dan waarschijnlijk ook iets minder kans op succes. Die optie duurt “slechts” 18 maanden en kost dan 6 miljoen euro.

De 36-jarige schatgraver presenteert de komende weken zijn plan aan de gemeente en hoopt toestemming te krijgen. Hij heeft in ieder geval alvast een team van experts samengesteld om hem te helpen bij de zoektocht. We duimen voor hem. Voor toestemming, maar ook voor het vinden van zijn speld in de hooiberg.