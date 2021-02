Mandalorian Pedro Pascal krijgt hoofdrol in The Last of Us-serie - Apparata

HBO’s The Last of Us tv-serie krijgt twee bekende acteurs in de hoofdrol, want Pedro Pascal zal de rol van Joel vertolken.

De hoofdrollen voor de aankomende The Last of Us-serie van HBO zijn bekend. De gerenommeerde game-franchise krijgt een eigen serie omtrent hoofdpersonen Ellie en Joel. Die laatste zal gespeeld worden door Pedro Pascal, recentelijk (vooral met helm) te zien in The Mandalorian. Ook Ellie zal vertolkt worden door een relatief bekende actrice.

Pedro Pascal speelt Joel in HBO’s The Last of Us

Pedro Pascal zal de rol van Joel vertolken in HBO’s The Last of Us, zo meldt Deadline. De van oorsprong Chileense acteur speelde recentelijk in het razend populaire The Mandalorian. Veel Game of Thrones-fanaten kennen hem daarentegen als Oberyn Martell, ook wel de Red Viper genoemd.

Over de populaire fantasy-show gesproken, er komt een tweede talent van de serie naar The Last of Us. De andere hoofdrol, Ellie, zal vertolkt worden door Bella Ramsey. De jonge actrice speelde in latere seizoenen van Game of Thrones de uitzonderlijk wijze Lyanna Mormont.

Het is nog niet bekend waar de HBO-serie precies over zal gaan. Maar het feit dat Joel en Ellie centraal zullen staan, geeft wel een hoop weg. De gerenommeerde, emotionele games vertellen namelijk het complete verhaal rondom de twee karakters.

Kleine spoiler alert voor de eerste The Last of Us: Joel is een doorgewinterde overlever in het post-apocalyptische Amerika. Hij krijgt de opdracht om Ellie naar een veiliger gebied te brengen. Dat blijkt een gigantische, emotioneel en fysiek zware reis te worden.

Nogmaals, het is niet per se een gegeven dat de show deze verhaallijn zal volgen. Het zou kunnen dat HBO een volledig nieuw verhaal vertelt dat afwijkt van de games. We zullen het binnen een jaar weten, want de show staat gepland voor februari van 2022.