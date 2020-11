Mario game in verpakking levert recordbedrag op - Apparata

Het is bijna te bizar voor woorden. Deze Mario game Super Mario Bros. 3 leverde een gigantisch bedrag op.

Zeldzame accessoires, consoles en aanverwanten van games leveren soms goed geld op. Maar ook games zelf kunnen je bankrekening behoorlijk spekken. Het ligt er maar net aan hoe zeldzaam de game is en in welke staat deze zich bevindt.

Tijdens een veiling van Heritage Auctions heeft een exemplaar van Super Mario Bros. 3 een recordbedrag opgeleverd. De game zat nog in de verpakking en leverde maar liefst 156.000 dollar op. Dat is omgerekend meer dan 130.000 euro! Het openingsbod lag op 62.500 dollar en uiteindelijk waren er 20 bieders die ook interesse hadden in het spel.

Niet eerder leverde een videogame zoveel geld op. Een reden waarom men zoveel geld heeft geboden voor deze editie heeft alles te maken met het exemplaar. Deze versie heeft nog het oude voorkantje, met een afgebeelde Mario die met zijn hand een gedeelte van de naam van de game bedekt. Latere versies kregen op dat vlak een update.

Dat maakt juist deze editie zo gewild, waardoor er gretig op geboden werd. Ondanks tijden van crisis is dit de tweede keer dit jaar dat een dergelijke game zoveel geld oplevert. Deze zomer werd een exemplaar van Super Mario Bros. geveild voor 114.000 dollar. Ook dat was destijds een record.