Je kunt voortaan Mario Kart in het echt spelen in Nederland - Apparata

Foto via The Team Building

Iedereen die altijd al eens Mario Kart in het echt heeft willen beleven, kan terecht bij een team building-bedrijf in Nederland!

Voor iedereen die geen zin heeft om naar Japan af te reizen voor Super Nintendo World, is er in Nederland nu een alternatief. Het Utrechtse The Team Building biedt vanaf dit najaar een indoor Mario Kart-baan aan voor fans van de legendarische racing game. En terwijl coureurs met de elektrische karts obstakels ontwijken, ontwijkt The Team Building eventuele copyright claims van Nintendo!

Mario Kart in Nederland

Het idee achter het concept genaamd House of Karts is uiteindelijk om team building leuk te maken. De Mario Kart-baan, te vinden in Utrecht (Nederland), is geschikt voor iedereen ouder dan 14 jaar. Het gaat daarbij niet om zo snel mogelijk eindigen, maar om de meeste punten te behalen.

Dat doe je onder andere door je tegenstanders te stangen. Je kunt ‘wapens’ oppakken en op elkaar schieten. Het is niet helemaal duidelijk hoe je dat precies doet. Wel legt het bedrijf uit dat de karts zelf bijvoorbeeld boosts op de baan herkennen en automatisch versnellen. Wordt iemand door een virtuele bananenschil geraakt, dan gaat diegene langzamer.

De baan is daarbij met Mario Kart-achtige versieringen aangekleed, zonder dat het bedrijf uit Nederland een eventuele rechtszaak aan hun broek zal krijgen. Mario wordt namelijk nooit bij naam genoemd. Maar het is duidelijk dat het teambuilding-bedrijf zich door de iconische loodgieter heeft laten inspireren. Vanaf dit najaar gaat de baan open. Een heat kost per persoon €17,50, maar men krijgt korting bij meer heats.