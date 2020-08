Mark Zuckerberg nu ook lid van $100 miljoen club

Daarmee voegt Mark Zuckerberg zich in het rijtje van Jeff Bezos en Bill Gates.

Het is een opmerkelijke situatie, daar in de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid die de macht van bedrijven als Facebook en Amazon gevaarlijk vindt, maar tegelijkertijd situaties creëert die de bedrijven alleen maar meer macht geeft.

In die categorie hebben we vandaag Mark Zuckerberg. Zijn waarde is voor het eerst gestegen naar 100 miljard dollar. Miljardairs als Jeff Bezos van Amazon en Microsoft oprichter Bill Gates gingen hem al voor. De waarde van Zuck is zo gestegen, mede vanwege de lancering van Instagram Reels.

Reels is een goedkope kopie van TIkTok. Echter, omdat de president van Amerika zo’n bloedhekel heeft aan TikTok, heeft Reels opeens een bestaansrecht gekregen. Want TikTok is Chinees en Reels is Amerikaans. Die laatste wint het natuurlijk in eigen land. Het aandeel van Facebook schoot omhoog en daardoor ook de waarde van Mark Zuckerberg, die behoorlijk wat aandelen in zijn bedrijf heeft.

Het trio Zuckerberg, Bezos en Gates zijn nu de enige drie ter wereld met een vermogen van meer dan 100 miljard dollar. Bezos is met afstand de rijkste en is momenteel goed voor een waarde van zo’n 185 miljard dollar. Zal hij als eerste persoon ter wereld de 200 miljard gaan aantikken?