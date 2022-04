Marktplaats staat Gelijk Oversteken niet meer toe

Marktplaats stopt per direct met de service Gelijk Oversteken en komt met een vervanger die de huidige problemen op moet lossen.

Het is vanaf nu niet meer mogelijk om op Marktplaats gebruik te maken van de Gelijk Oversteken-service, zo laat het platform weten. Nieuwe aankopen via het platform zijn vanaf het moment van schrijven dus niet meer ‘verzekerd’ door het concept. Waarom stopt Marktplaats met deze gewilde dienst?

Marktplaats stopt met Gelijk Oversteken

Bij Gelijk Oversteken krijgt een verkoper pas zijn geld wanneer het pakketje aangekomen is bij de koper. Via de Track & Trace-code krijgt Marktplaats namelijk te weten wanneer een pakketje is afgeleverd. Dit kostte standaard 40 cent en 4,5% van de aanschafwaarde en werd meestal in rekening gebracht bij de koper.

Niet waterdicht

De service was daarentegen verre van waterdicht. Zoals beloofd, de verkoper krijgt pas zijn geld als het pakketje is aangekomen. Maar er zit een limiet van 7 dagen op Gelijk Oversteken. Na 7 dagen krijgt de verkoper hoe dan ook zijn geld, of het pakketje nu aangekomen is of niet. Als koper moet je dus toch alert zijn en al dan niet voor het einde van de week melden dat er geen pakketje is aangekomen.

Daarnaast gaven consumentenwaakhonden als de consumentenbond al vaker kritiek op Marktplaats’ Gelijk Oversteken. De verkoper krijgt namelijk automatisch zijn geld, ook al zat er een stomende drol in het pakketje. Er is alleen een garantie dat de koper een pakketje ontvangt, niet wat er in het pakketje zit.

Nieuwe service

Om deze problemen te omzeilen ontwikkelt Marktplaats een nieuwe service. Het is nog niet bekend wanneer de vervanging van Gelijk Oversteken geïntroduceerd wordt.