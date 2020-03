Marshall onthult gave mini-speaker

Deze staat schattig op je nachtkastje.





De nieuwste slimme speaker van Marshall is om op te vreten. Kijk maar, wat je ziet is een behoorlijk klein ding. Op de foto krijg je natuurlijk nooit de indruk van hoe groot of hoe klein iets is. We vergelijken de Marshall daarom maar met een iPhone XS Max. De speaker is net iets groter dan deze smartphone van Apple.

De Uxbridge Voice van Marshall is misschien klein. Hij is wel krachtig. Zet de volume op standje maximaal en er komt maar liefst 96 dB aan geluid uit. In de intro schreven we al dat dit een slimme speaker was. En dat is ‘ie ook. de Uxbridge Voice heeft ondersteuning voor Alexa, de spraakassistent van Amazon.

Via Bluetooth kun je muziek sturen naar het apparaat. Heb je een iPhone dan kun je ook gebruik maken van Airplay 2. De Uxbridge Voice ondersteunt namelijk deze feature van Apple. Er kunnen zo meerdere speakers aan de Uxbridge Voice gekoppeld worden. Spotify Connect is tevens een functie waar de speaker van Marshall wel raad mee weet.

De nieuwe Marshall Uxbridge Voice komt over twee weken op de markt en kost 200 dollar.