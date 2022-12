Marsrover registreert geluid van Martiaanse stofstorm

Voor het eerst kunnen we hier op aarde geluiden van Mars horen. Dit dankzij de microfoon aan boord van de Marsrover Perseverance.

Martiaanse stofstorm klinkt erger dan het is

De Marsrover Perseverance overleefde een Martiaanse stofstorm. Dit klinkt spannender dan het is, want de atmosfeer van Mars is maar 1% zo dicht als die van de aarde. Zelfs als het keihard stormt op Mars, merk je daar dus maar weinig van. Maar omdat het stof op Mars zo fijn is, kunnen de stofstormen op Mars toch het zicht behoorlijk belemmeren. En natuurlijk is het slecht nieuws voor instrumenten en voertuigen op Mars, als dat fijne stof overal in doordringt.

Maar ondertussen waren de onderzoekers erg blij met deze gebeurtenis. De kans was namelijk maar een paar procent dat dit ooit zou gebeuren. Tornado jagen kan uiteraard niet met een logge Marsrover die maar een paar meters per dag rijdt. Dit was dus een geweldige toevalstreffer. Zeker omdat de stofduivel precies midden over de Marsrover heentrok.

Eerste geluidsopname ooit van een stofduivel op Mars

Dit is al een tijdje bekend, maar nu voor het eerst in de geschiedenis heeft een Marsrover het geluid opgenomen dat een stofduivel op Mars maakt. Een stofduivel is een soort onschuldige minitornado, die je op aarde ook wel eens meemaakt.

Volgens hoofdonderzoekster Naomi Murdoch van de universiteit van Toulouse in Frankrijk, kan je zelfs het geluid van de deeltjes die de Marsrover raken, horen. Op die manier kunnen ze tellen hoeveel deeltjes zich in de vortex bevonden.

Het geluid bereikte drie pieken. De onderzoekers hadden verwacht dat het er maar twee waren, namelijk de momenten dat de buitenrand van de stofduivel de Marsrover twee keer raakte. De middelste piek konden ze nog niet verklaren, maar heeft misschien te maken met de vreemde wolk die boven de stofduivel hing.

