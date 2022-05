Marteltest: Krijgt JerryRigEverything de Steam Deck gesloopt?

Afbeelding via JerryRigEverything / YouTube

Hoe weerstaat de Steam Deck de pijnlijke marteltest van JerryRigEverything? Spoiler alert: de console is zo stevig als dat hij repareerbaar is.

Met de Steam Deck heeft Valve een draagbare console-pc-hybride geproduceerd voor een niche van gamers. Maar hoezeer is het veilig om de moeilijk verkrijgbare gamemachine van tussen de €419 en €679 overal mee naartoe te nemen? Als we YouTuber JerryRigEverything mogen geloven, komt dat hartstikke goed!

Steam Deck marteltest

Zoals altijd gebruikt de YouTuber enkele niet zo wetenschappelijke technieken om te testen of de console van Valve een beetje stevig in elkaar steekt. Uiteraard is een plastic console niet opgewassen tegen een stanleymes. De prachtige matte finish is gemakkelijk van de console af te snijden.

Ook het scherm is niet opgewassen tegen de diamanten krasstaven van JerryRigEverything. Uit de marteltest blijkt dat de duurdere Steam Deck met een special anti-glare-scherm al bij niveau 2 permanente krassen krijgt. De gewone variant heeft een glazen display dat pas vanaf niveau 7 permanent beschadigt. Consumenten moeten dus weten dat de duurdere variant beter werkt in omgevingen met veel licht. Maar men moet er ook extra zuinig mee zijn!

Dan zijn er nog de kenmerkende aansteker en buigtest. Wat betreft de hittetest; het lcd-paneel gaat lokaal uit na enkele seconden hitte, maar de permanente schade is relatief beperkt.

Vooral bij de buigtest straalt de Steam Deck, want bij de laatste marteltest slaagt de handheld PC met vlag en wimpel. Met volle kracht is de console nog steeds nauwelijks te buigen en absoluut niet te beschadigen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de console zomaar door midden breekt.

Conclusie

De Steam Deck steekt uitstekend in elkaar en is bij normaal gebruik absoluut niet kapot te krijgen. Pas wel op bij de duurdere anti-glare-variant, want dit scherm is een stukje poreuzer dan de standaard variant! En mocht de console dan toch kapot gaan, dan is de Steam Deck alsnog ongeëvenaard goed te repareren.