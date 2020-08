Marteltest Samsung Galaxy Note 20 Ultra en teardown Galaxy Buds Live

Pijnlijk voor liefhebbers, maar de Samsung Galaxy Note 20 Ultra moet getest worden.

Als je een Samsung-fan bent wil je natuurlijk zo snel mogelijk de nieuwste Samsung Galaxy Note 20 Ultra in handen hebben. Het is dan altijd pijnlijk om te zien dat professionals dat toestel eerder hebben dan jij. Als ze vervolgens ook nog slecht voor jouw gewenste apparaat zorgen wordt het pijnlijk. Toch zijn ze er, de eerste marteltesten voor de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Alsof dat nog niet erg genoeg is trekt men vervolgens ook de Galaxy Buds Live nog even uit elkaar. Kijk en huiver.

De watertest voor de Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Dit vlaggenschip van Samsung heeft een IP-67 certificaat voor water- en stofdichtheid. Dit betekent dat het toestel een half uur onder water zou moeten kunnen. Deze test is beduidend korter, maar geeft een goede indruk of het toestel daartoe inderdaad in staat kan zijn.

Overigens wil een dergelijke score niet zeggen dat je zo’n toestel mee moet nemen naar het strand of zwembad. Dit legden wij eerder uit.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra valtest

Een van de nieuwe snufjes van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra is het feit dat het toestel zowel aan de voorkant als aan de achterkant voorzien is van de nieuwste generatie Gorilla veiligheidsglas. Daarmee zou het toestel zonder schade een val van 2 meter moeten kunnen overleven. Uiteraard mooie gelegenheid voor wat gooi- en smijtwerk.

De valtest, die je vanaf de 7de minuut kunt zien spreekt boekdelen, deze nieuwe feature is voor veel mensen een uitkomst.

Samsung Galaxy Buds Live gesloopt

Nu men toch bezig is de laatste nieuwe apparatuur van Samsung te testen is het een mooi moment om even onder de motorkap te kijken van wat nieuw tech-speelgoed. In een zogenaamde teardown kijkt men onder de motorkap van de nieuwste draadloze oortjes. Verrassing, eigenlijk zouden ze de Beans gaan heten. Hoe men dat weet? Dat zie je in onderstaande video.

Na al deze horror weet je in ieder geval zeker dat je goede apparatuur in handen hebt als je een of meer van de nieuwste paradepaardjes koopt. De grootste schade ontstaat dan waarschijnlijk bij jouw spaarvarken.