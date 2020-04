Marvel-fans moeten nog héél lang wachten op nieuwe films

Helaas zijn letterlijk alle Marvel-films uitgesteld. Check hier de nieuwe releasedata.





Marvel-fans kregen recentelijk een boel comics van de superheldengigant gratis te lezen maar diezelfde fans zullen nog ontzettend lang moeten wachten op nieuwe films. Yup, ook Disney moet hun films uitstellen vanwege het coronavirus. De wachttijden zijn ondertussen kosmische proporties aan te nemen.

Tot dusver konden fans van de superhelden-comics zich in elk geval verheugen op Black Widow. De film over de gelijknamige superheldin zou deze maand uitkomen maar is nu uitgesteld naar november van dit jaar. Ook Disney’s live-action remake Mulan is uitgesteld, naar eind juli in dit geval.

Die ene film over Black Widow is overigens het enige wat Marvel-fans dit jaar op de kalender kunnen zetten, want voor de rest is het een groot slachtveld. Hieronder alle aangekondigde films van Marvel met de nieuwe releasedatum daarnaast.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Originele releasedatum: februari 2021

Nieuwe releasedatum: 7 mei 2021

Originele releasedatum: februari 2021 Nieuwe releasedatum: 7 mei 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Originele releasedatum: 7 mei 2021

Nieuwe releasedatum: 5 november 2021

Originele releasedatum: 7 mei 2021 Nieuwe releasedatum: 5 november 2021 Thor: Love and Thunder

Originele releasedatum: november 2021

Nieuwe releasedatum: 18 februari 2022

Originele releasedatum: november 2021 Nieuwe releasedatum: 18 februari 2022 Captain Marvel 2

Originele releasedatum: 29 juli 2022

Nieuwe releasedatum: 8 juli 2022

Tot slot is er een nog niet aangekondigd project geannuleerd. Kortom, het is een behoorlijk rare tijd voor Marvel-fanaten. Het is voor het eerst sinds 2012 dat er maar één Marvel-film uitkomt in de bioscopen. Het gaat tot 2021 duren voor we weer om de paar maanden de Marvel-posters overal zullen zien hangen.

Fans roepen Disney ondertussen op om onder andere Black Widow gewoon op Disney+ uit te brengen. Het klinkt op zich wel logisch; de film is in principe gewoon klaar, maar omdat de bioscopen dicht zijn wordt hij uitgesteld. Maar dat gaat Disney natuurlijk niet doen. Ik bedoel, je krijgt geen bioscoop-monopolie door content semi-gratis aan te bieden, right?!

Oh, het enige goede nieuws is wel dat het erop lijkt alsof de geplande shows die sowieso al naar Disney+ zouden komen gewoon op de geplande datum uit zullen komen.

