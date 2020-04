Marvel laat je nu gratis strips lezen

Jij hoeft je niet te vervelen.





HBO dat je gratis films en series laat kijken. Call of Duty: Modern Warfare dat dit weekend gratis te spelen valt. En nu Marvel die gratis strips gaat aanbieden. Je hebt geen excuus om je dit weekend nog te vervelen.

In aanmoediging van overheden om thuis te blijven vanwege het coronavirus helpen bedrijven een handje mee. Marvel doet dit door een aantal strips uit de Marvel Unlimited abonnementsdienst gratis aan te bieden. De strips kun je lezen op iOS, Android of via de website van het bedrijf.

Het lijstje met beschikbare strips is niet kinderachtig. Van een aantal bekende titels kun je nu strips lezen. Het gaat hier onder meer om Avengers vs. X-Men, Avengers: Kree/Skrull War, Black Widow Vol. 1: S.H.I.E.L.D.’s Most Wanted, Fantastic Four Vol. 1: Fourever, Amazing Spider-Man: Red Goblin en Captain Marvel Vol. 1: Higher, Further, Faster, More.

Normaal gesproken kost een abonnement op Marvel Unlimited 9,99 dollar per maand. Je krijgt dan toegang tot 27.000 strips uit de bibliotheek van Marvel. Wekelijks worden er nieuwe strips toegevoegd.