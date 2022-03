Marvel-melkerij bereikt nieuwe hoogte met Ms. Marvel (trailer)

Afbeelding via Marvel/Disney

De superheldengigant heeft wéér een serie voor ons, ditmaal Ms. Marvel. Verwacht daarentegen niet al te veel van deze zoveelste melkpartij.

Terwijl een hoop Marvel-series naar Disney+ verhuizen blijft de miljardenstudio van Disney lekker doorgaan met melken. De volgende grote show is dan ook wederom meer van hetzelfde; Ms Marvel is voorzien van een typische origin story-trailer en bijbehorende cgi-shots. De show is vanaf 8 juni te zien op Disney+.

Ms Marvel

Je kent het wel. Een ogenschijnlijke normale tiener heeft moeite om haar plek in de wereld te vinden. Stiekem droomt ze van macht. In het geval van Kamala Khan op een meta niveau, aangezien ze een superheldenfan is en graag zelf een superheldin wil worden.

Gelukkig voor haar krijgt ze kosmische krachten niet veel weghebben van die van Captain Marvel. Jazeker, de twee hebben niet direct iets met elkaar te maken maar delen wel de meta naam.

Eenmaal voorzien van superkrachten moet Ms. Marvel haar verantwoordelijkheid leren nemen en tegelijkertijd een allesbedreigende schurk verslaan. Tja, na rond de 40 films, spin-offs en tv-series is het wel een beetje op met de originaliteit.

Toch een spin

Dat neemt niet weg dat Ms Marvel absoluut bestaansrecht heeft, al is het maar vanwege het feit dat ze gespeeld wordt door een Pakistaanse actrice. Ook veel van de cast heeft midden-oosterse roots. Het is een bevolkingsgroep die vooralsnog vrij weinig voorkwam in het Marvel-universum.

Eerder zagen we Ms Marvel al voorbijkomen in de The Avengers-game van Square Enix. Je weet wel, de enorme flop. Een van de vele kritiekpunten van de game was het feit dat niemand zat te wachten op het betreffende Marvel-personage en vooral met ‘echte’ helden wilde spelen. De nieuwe show heeft dus hoe dan ook een hoop te bewijzen.