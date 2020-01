Marvel stopt met deze 2 series

Gelukkig merken wij er niet heel veel van.





Hier in Nederland is het aanbod van streamingdiensten op bijna één hand te tellen. Bekende internationale aanbieders zijn er in vorm van Netflix, Amazon Prime en Disney+. Echter, het Amerikaanse Hulu kennen we hier bijvoorbeeld niet. Vergis je echter niet, deze dienst is enorm in de States.

Hulu heeft ook zijn eigen content en Marvel maakt animatieseries voor deze dienst. Twee van die animatieseries gaan verdwijnen, zo bericht Hollywood Reporter. Marvel zou de stekker uit de series Howard the Duck en Tigra & Dazzler hebben getrokken. De overige titels van Marvel die te zien zijn op Hulu zijn MODOK, Hit Monkey en live-action titel Helstrom.

Het is niet bekend waarom beide series gaan stoppen. De reden dat Disney+, het nieuwe thuis van Marvel, is gelanceerd kan hiermee te maken hebben. Zo komt er geen Marvel-content meer naar Netflix. Met deze beslissing zal ook Hulu een minder prominente rol gaan spelen met het aanbieden van Marvel-content. De ogen worden steeds meer gericht op Disney+, dat een monopoly lijkt te willen bereiken.