Marvel’s Avengers aangekondigd voor Playstation 5 en Xbox Series X

Marvel’s Avengers zal een launch titel worden voor de Playstation 5 en Xbox Series X.

Later dit jaar verschijnt de nieuwe game Marvel’s Avengers. In eerste instantie werd het spel aangekondigd voor Microsoft Windows, Google Stadia, PlayStation 4 en de Xbox One. Nu heeft Square Enix bekendgemaakt dat Marvel’s Avengers ook als launch titel naar de Playstation 5 en Xbox Series X komt.

Hoewel er nog geen datum bekend is wanneer de Playstation 5 en Xbox Series X in de winkels komen te liggen, kan Square Enix nu al zeggen dat je er Marvel’s Avengers op kunt spelen vanaf dag één. Gamers die het spel al hebben gekocht op de huidige generatie consoles kunnen kosteloos upgraden. Van PlayStation 4 kun je gratis naar de PlayStation 5. Voor de Xbox is dat van de One naar de Series X.

Daar blijft het niet bij. Wanneer je de overstap maakt van de huidige generatie consoles naar de nieuwe generatie kun je ook je save-bestand meenemen. Zo hoef je niet helemaal overnieuw te beginnen. Wel zo relaxed. Daarnaast is ondersteuning voor cross-play. Heb bijvoorbeeld jij een PlayStation 5, maar je maatje nog niet dan kun je alsnog samenspelen. PS5-spelers kunnen met PS4-spelers gamen. Xbox Series X-spelers kunnen op hun plaats met gamers op de Xbox One samenspelen.

Square Enix stelt dat Marvel’s Avengers op de Playstation 5 en Xbox Series X er een stuk gelikter uit zal komen te zien. Men stelt dankbaar gebruik te gaan maken van de snelle laadtijden, hogere resolutie, natuurgetrouwheid, verbeterde textures en ray tracing.

Marvel’s Avengers verschijnt op 4 september voor de PlayStation 4, Xbox One, Stadia en Windows PC.