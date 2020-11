Marvel's Avengers heeft alleen maar geld gekost - Apparata

Het uitbrengen van de game Marvel’s Avengers was nu niet bepaald een financiële super beslissing geweest. Zo blijkt nu.

De Marvel superheldenfilms zijn een ongelofelijk succes geweest, stuk voor stuk. Het is dan ook geen heel gek idee om daaromheen randproducten te verzinnen. Bijvoorbeeld een vette actiegame. Zo gezegd zo gedaan. Square Enix ging aan de slag met de ontwikkeling van Marvel’s Avengers. Achteraf blijkt dat project toch tegen te vallen.

IGN is in de financiële rapporten van Square Enix gedoken en kwam tot een interessante ontdekking. Het bedrijf noteerde in het laatste kwartaal een verlies van maar liefst 67 miljoen dollar. Marvel’s Avengers werd niet het succes waar het bedrijf zo op gehoopt had. De verkopen vielen tegen. Uiteindelijk hoopt het bedrijf dat ze met extra content voor de game alsnog gaan quitte spelen. De ontwikkeling van de game zal ook niet goedkoop zijn geweest, denk bijvoorbeeld aan het geld dat ze hebben moeten betalen voor de licentie van Marvel.

Pak je bijvoorbeeld de Metacritic cijfers van Marvel’s Avengers voor de PlayStation 4 erbij kom je uit op een gegeven cijfer van 5 van de gamers die het spel hebben gespeeld. Dat is een dikke onvoldoende, wat anderen ook niet bepaald motiveert de game te kopen.