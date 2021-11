Marvel’s Avengers is enorme flop tenzij je op PlayStation speelt

Marvel’s Avengers had op papier een gigantisch succes moeten worden, maar het blijkt een zielig einde tegemoet te gaan.

Als je Marvel zegt, dan zeg je astronomische bakken met geld. Al jaren domineert de superheldengigant de box office en het leek er lange tijd op dat de game-industrie daar ook aan moest geloven. Verrassend genoeg is het al enige tijd bekend dat de superheldengame Marvel’s Avengers eigenlijk helemaal geen succes is. De spijker in de doodskist is een nieuwe update die pijnlijk duidelijk maakt hoezeer het project gefaald heeft.

Square Enix had grootse plannen voor de Avengers-game, maar uit een recente blogpost blijkt hoe zielig het project eigenlijk is. Met Patch 2.2 wordt Spider-Man eindelijk toegevoegd aan de game. Aan de PlayStation-versie van de game, overigens. En dus niet voor alle andere eigenaren die het spel voor dezelfde prijs gekocht hebben voor Stadia, Xbox Series X, Xbox One of PC.

Deze stunt heeft er alle schijn van dat het een probleem met rechten is. Spider-Man is namelijk een van de weinige Marvel-superhelden waarvan de rechten bij Sony liggen. Daar is iedere keer weer gedoe over en nu laten de miljardenbedrijven wederom zien hoe pathetisch het geheel is; alléén eigenaren van Sony’s PlayStation 4 en 5 krijgen de Sony-exclusieve Spider-Man.

Pijnlijk statement

In het verlengde daarvan presenteerde Square Enix deze week de kwartaalcijfers. Het bedrijf doet het prima, zolang je Marvel’s Avengers buiten de beschouwing laat. Square Enix zegt immers zelf dat de game “helaas niet het succes blijkt te zijn waarop we hoopten.” Het bedrijf gaat verder: “Hoewel de nieuwe uitdagingen die de game veroorzaakte een zeer teleurstellende uitkomst hebben veroorzaakt, zijn we er zeker van dat de game populairder wordt door de service-georiënteerde aanpak.” Ouch.