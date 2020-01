Marvel’s Avengers is helaas uitgesteld

En ook een andere game van dezelfde maker loopt vertraging op.





Slecht nieuws voor wie halsreikend uitkeek naar Marvel’s Avengers of Final Fantasy VII Remake. Beide games zijn helaas uitgesteld, zo is bekendgemaakt.

Ontwikkelaar Crystal Dynamics is niet in detail getreden waarom de Avengers-game later verschijnt. In een publiek statement spreekt het bedrijf over verder polijsten en finetunen van zaken om de game goed af te maken.

In eerste instantie zou Marvel’s Avengers op 15 mei verschijnen. De release is nu doorgeschoven naar 4 september. Of de berichtgeving je gerust moet stellen is een tweede. Het kan twee kanten opgaan. Of de ontwikkelaars heeft een nog totaal niet lekkere game en er moet nog veel gebeuren, óf het gaat inderdaad om polijsten wat de maker aangeeft.

Het is niet ongebruikelijk dat games pas later dan gepland verschijnen. We zagen het vorig jaar met een titel als Days Gone, maar ook een grote naam als Red Dead Redemption 2 had te maken met vertragingen. Uiteindelijk moet jij, als speler, een fijner eindproduct krijgen. En dat is vaak het wachten waard.