Marvel’s Phase 6 met Fantastic Four en nieuwe Avengers films

Marvel kondigt aan hoe ze Phase 4 gaan afsluiten, wat we gaan zien in Phase 5 en wat daarna in Phase 6 komt.

Het is Comic-con in San Diego! Dé plek voor Marvel Studio’s om uitgebreid uit de doeken te doen hoe de nabije toekomst er voor alle Marvel producties uit gaat zien.

Allereerst maakt de studio bekend hoe ze Phase 4 gaan afsluiten. De laatste film van Phase 4 van het filmuniversum van Marvel wordt de film Black Panther: Wakanda Forever. De studio grijpt Comic-con meteen aan om een teaser van de film te presenteren:

Marvel Phase 5

De vijfde fase van het Marvel filmuniversum trapt af met de derde Ant-man film. Ant-Man & The Wasp: Quantumania. Er komt een derde Guardians of the Galaxy film en een vierde Captain America. Het einde van Phase 5 is ook meteen aangekondigd. Thunderbolts zal Phase 5 in de zomer van 2024 gaan afsluiten.

Fantastic Four

Omdat Marvel toch bezig was, onthullen ze ook meteen vrij gedetailleerd de plannen van Phase 6. Die wordt afgetrapt op 28 november 2024 met Fantastic Four. Daarna kunnen we twee Avengers films verwachten.

Op twee mei 2025 worden we verblijd met Avengers: The Kang Dynasty en op 7 november 2025 wordt Phase 6 al weer afgesloten met een andere Avengers film, Avengers: Secret Wars.

Voor de Marvel fans genoeg om naar uit te kijken dus!