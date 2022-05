Mastercard “Smile to Pay” is écht contactloos betalen

Is ook je telefoon of bankpas om mee te betalen al passé? Mastercard start een proef met “Smile to Pay”, waardoor contactloos betalen bijna letterlijk zo simpel is als met je vingers knippen.

Contactloos betalen, het kan tegenwoordig overal. Da’s maar goed ook, want het kunnen gebruiken van een NFC-tag voor betalingen biedt mogelijkheden. Zoals betalen met je telefoon of smartwatch. Het is wel enigszins contactloos, maar ook weer niet helemaal. Je moet nog wel altijd een pinpas of telefoon in je handen hebben.

Mastercard laat je betalen met gebaar

Mastercard start nu een proef met extra contactloos betalen. Waar je alleen maar een gebaar hoeft te doen of te lachen en je zal herkend worden om een betaling te bevestigen. Handig om alles wat sneller te maken, maar ook bijvoorbeeld als je bij de kassa staat met je handen vol. Ook voor degene achter de kassa zou het fijn zijn om alles wat vlotter te maken. Een laatste argument is hygiëne, aangezien je helemaal niks aan hoeft te raken waar andere mensen ook aan zitten. Met zaken als coronavirussen in het achterhoofd wel zo fijn.

Proef

Dit extra contactloos betalen van Mastercard blijft eerst nog even bij een proef. Bij een paar supermarkten in Brazilië zal je met de nieuwe Mastercard-mogelijkheid kunnen betalen. Zo komen haken en ogen aan het licht. Of we het dus definitief gaan zien, dat weten we pas over een aantal jaren.