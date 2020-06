Ben je klaar met Netflix? Neem een Masterclass

Neem een Masterclass koken met Gordon Ramsey of schrijf een boek met Darren Brown.

Als het bingewatchen jouw neus uitkomt en je eigenlijk wel toe bent aan iets anders is MasterClass misschien een idee. Ik kende het online platform nog niet maar kwam het toevallig tegen.

Wat is MasterClass?

Masterclass is eigenlijk precies wat de titel van de website zegt. Diverse wereldberoemde deskundigen bieden een Masterclass (of meer) waarin ze jou de geheimen van hun vak leren. Zo kun je bijvoorbeeld leren koken met Gordon Ramsey of jouw onderhandelingsvaardigheden in het Coronatijdperk verbeteren met top-FBI specialist Chris Voss. Zo zijn er ongeveer 80 Masterclasses op allerlei gebied te volgen.

Is zo’n Masterclass duur?

De website is overduidelijk een Engels initiatief. Dat betekent dat de voertaal van de Masterclasses Engels is en dat men ook bij de keuze van de ‘masters’ (m/v) vooral op de Engelse markt gericht is. Dan heb je het over wereldsterren en – eerlijk is eerlijk – die zijn ook beschikbaar. Sterker nog, bij recente Masters zie je dat de vlogs bij hen thuis zijn opgenomen, dus je krijgt letterlijk een blik bij de sterren thuis. Dat kost wel wat, want een jaarabonnement op de site is EUR 200,-. Of dat duur is hangt natuurlijk van jouw eigen smaak af, maar je kunt jezelf de uitgave ook (voorlopig) besparen.

Kijk nu gratis

Door de Corona-crisis worden er veel initiatieven genomen om op een andere manier klanten te winnen de mensen toch te entertainen en Masterclass is daarop geen uitzondering. Zij bieden onder de noemer ‘Masterclass Life’ een aantal gratis masterclasses aan. Leuk om even gratis binnen te kijken? Dat kan via de website.

Natuurlijk kan je ook weer lekker vertrouwd naar Netflix gaan of je laten verrassen door een andere dienst zoals de Nederlandse content van Amazon Prime. Veel plezier!