Max Verstappen de beste coureur in F1 2021, dit doet de rest - Apparata

De Formule 1, Codemasters en EA Sports hebben bekendgemaakt hoe sterk de coureurs zijn in F1 2021 met Max Verstappen aan kop!

Het kampioenschap is nog niet door hem gewonnen, maar in F1 2021 is Max Verstappen in elk geval de allerbeste. Het oordeel van de Formule 1, Codemasters en EA Sports is dat de Nederlander de meeste punten krijgt als het gaat om de Driver Rating. Daarmee laat hij Lewis Hamilton achter zich.

Max Verstappen in F1 2021

Ze delen wel een gezamenlijke score van 95. Max scoort beter op Racecraft en Awareness, terwijl Lewis hogere scores behaalt op het gebied van Experience en Pace. Het staat overigens niet vast. De Driver Rating is dynamisch en past zich aan met de ontwikkelingen die nog gebeuren gedurende het raceseizoen in de echte Formule 1. Zo zijn er nog vele races te gaan en is het wereldkampioenschap absoluut nog niet beslist.

Na Max Verstappen en Lewis Hamilton staat Lando Norris (91) op een derde plek. Gevolgd door Charles Leclerc (88) en Sergio Perez (87). F1 2021 verschijnt op 16 juli en zal te spelen zijn op de PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch en PC. Spelers krijgen drie dagen eerder toegang tot de volledige game met de Digital Deluxe Edition. Dit jaar staat Max ook op de cover.