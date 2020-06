Max Verstappen is wel klaar met Netflix

Max Verstappen heeft Netflix naar eigen zeggen helemaal gezien en is na maandenlange lockdown wel klaar om er weer tegenaan te gaan op het circuit.

Hoewel velen van ons tijdens de wereldwijde lockdown nog steeds ons werk konden doen, geldt dat niet voor Max Verstappen. De Nederlandse coureur heeft al een half jaar niet meer kunnen scheuren. En wat doet de Limburger (zoals wij allemaal) als hij thuis moet zitten? Netflix kijken natuurlijk. Maar hij is ondertussen wel klaar met het bingen van alle topseries op de streamingdienst.

Max Verstappen wil grand pix’en, niet Netflixen

In een interview met RTL Nieuws zegt hij wel een beetje klaar te zijn met Netflix. Hij heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met sporten in zijn woonkamer (in Monaco). En terwijl hij op de fietsmachine zat, keek hij lekker een serietje of film. Maar nu wil de jongste F1 coureur ooit die fiets wel weer inruilen voor een auto.

Time to get some work in 💪 I’ll be ready for when racing is 🔙 #KeepPushing pic.twitter.com/MDUCrRXmSo — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 11, 2020

Hij beschrijft zijn lockdown training en Netflix-sessies: “Ik heb thuis mijn roei- en skimachines en ook mijn Wattbike en gewichten. Ik heb de fiets in de woonkamer geïnstalleerd, waardoor ik tv kan kijken tijdens de training. Dat doodt de tijd een beetje. Je kunt wel zeggen dat ik inmiddels bijna alles op Netflix heb gezien.” Verstappen zegt blij te zijn dat hij langzaam weer naar buiten kan om te trainen.

Het is niet bekend wat hij dan het liefste keek op Netflix. Ik hoop in elk geval niet Too Hot to Handle. Zou hij wel Drive to Survive hebben gecheckt? In die Netflix Original komt de coureur namelijk ook zelf aan bod. Ik zou het hem niet kwalijk nemen. Sterker nog, als ik Max was, dan zou ik zo nu en dan de nieuwste F1 game erin gooien en geheel onschuldig lekker met mezelf spelen. Je moet immers iets als je je hobby, werk en sport tijdelijk niet mag uitvoeren, right?