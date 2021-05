Max Verstappen op wereldwijde cover van de officiële videogame F1 - Apparata

Afbeelding via EA

Op de wereldwijde cover van de videogame F1 staan meerdere coureurs, waaronder Max Verstappen. De coureurs worden aangeboden als Digital Deluxe Content.

Vandaag werd in een persbericht van Codemasters en EA SPORTS zeven iconische coureurs aangekondigd die deel uitmaken van de F1® 2021 Digital Deluxe content voor Mijn Team. Waaronder onze landgenoot Max Verstappen.

Max Verstappen in videogame F1

Toch wel heel mooi om ‘onze’ Max op de cover te zien, van een spel dat wereldwijd verkrijgbaar is. Overigens niet de eerste keer, maar dat maakt het niet minder gaaf. Ik vermoed zomaar dat hij er zelf ook blij mee is, het is toch een hele prestatie. Zeker als je ziet welke andere grootheden er in het spel zitten.

Als je het spel speelt krijg je de mogelijkheid om een icoon te selecteren vanaf het begin van de Mijn Team- gamemodus. Deze modus bevat iconische coureurs van de koningsklasse van de motorsport. Spelers krijgen hier dan een voorproefje van de Driver Stats van de coureurs.

Coureurs

Je kunt verschillende coureurs kiezen. Het zijn vrijwel allemaal bekende namen:

Michael Schumacher (94) – 91 overwinningen in 308 races, en zevenvoudig wereldkampioen

Ayrton Senna (94) – 41 overwinningen, 65 pole positions, en drie wereldkampioenschappen

Alain Prost (93) – 51 overwinningen, 41 snelste ronden en vier wereldkampioenschappen

Jenson Button (90) – Heeft het wereldkampioenschap in 2009 gewonnen in het eerste seizoen van Brawn GP

Nico Rosberg (89) – Heeft negen van de 21 races gewonnen tijdens zijn wereldkampioenschap in 2016

David Coulthard (87) – Heeft 13 overwinningen, 62 podiumplaatsen en is tweede geworden tijdens het wereldkampioenschap in 2001

Felipe Massa (86) – 11 overwinningen, 41 podiumplekken en is tweede geworden in het seizoen van 2008

Dit lijstje wordt dus aangevuld met Max Verstappen. Natuurlijk kunnen Lewis Hamilton en Charles Leclerc ook niet ontbreken. Alle drie de coureurs zijn in topvorm en zijn momenteel de smaakmakers van de Formule 1. Check hieronder de trailer.