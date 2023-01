MaxLight Mini, de lichtkracht van een grote lamp aan je sleutelbos

Houd je niet van donker? Met de MaxLight Mini, met de lichtkracht van een schemerlamp, heb je altijd genoeg licht bij je.

30 keer zo grote lichtkracht als je smartphone

De lichtkracht van de MaxLight Mini is 30 keer zo groot als die van de LED op je smartphone. Met 800 lumen komt deze in de buurt van de gemiddelde huiskamerlamp. Tegelijkertijd is het nog steeds een heel compact apparaatje dat je makkelijk aan je sleutelbos kan hangen. Verder kan je de lamp in vier standen zetten: super helder, medium, traag en knipperlicht mode. Op een volle lading kan je er drieënhalf uur gebruik van maken. Je kunt hem gedurende drie maanden gebruiken als je hem opgeladen hebt.

Op veel verschillende manieren te bevestigen, en waterdicht

Naast een bevestigingsbeugel voor de sleutelhanger, kan je er ook een standaard onderschroeven, kan je de MaxLight Mini uitklappen, hem aan bijvoorbeeld je smartphone laten kleven en is er ook een magneet ingebouwd zodat je hem tegen een ijzeren of nikkelen oppervlakte kan bevestigen. En, niet onbelangrijk in dit kikkerlandje, is hij waterdicht en overigens ook stofdicht.

Bierflesjes openen met de MaxLight Mini

Maar we bewaren het beste voor het laatst. Je kan er ook nog eens bierflesjes mee openen. Kortom, met deze gadget ben jij de grote held van menig strandfeest, festival en vakantie uitje. Waarom zou je de duisternis vervloeken, als je dit aan je sleutelbos hebt hangen?

Waar koop je de prachtigmooie Maxlight Mini?

Deze handige gadget is helaas niet in Nederland te koop. Enig zoekwerk leverde op dat deze gadget met gloedvolle wervende teksten op meerdere Amerikaanse websites wordt verkocht voor rond de $ 25 per twee.

Nu komt het beste nieuws van allemaal. Naar blijkt is dit apparaatje ook op Alibaba te koop, voor veel lagere bedragen en de wat minder wervende titel Portable Mini COB LED Flashlight. Bestel je bijvoorbeeld 1000 tegelijk? Dan betaal je maar iets meer dan $ 2 per stuk.

Hoef je niet meteen voor je complete afdeling lampjes te hebben, kan je zelfs nog een iets betere krijgen via AliExpress. Deze, met een lichtkracht van 1000 lumen, kost wel iets meer, rond de € 5 per stuk. Bij grote aantallen zakt de prijs zelfs tot omgerekend € 2,50 per stuk.