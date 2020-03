Mazda scoort wederom veiligste auto ter wereld

Als veiligheid hoog op jouw wensenlijst staat, dan kan je wederom niet om Mazda heen. Want met de nieuwe Mazda CX-30 ben je er in elk geval zeker van dat je veilig en goed zit.





Het lijkt vanzelfsprekend wanneer je een nieuwe auto gaat uitzoeken. Alle auto’s zijn toch veilig? Veel auto’s zullen aan de meeste veiligheidseisen voldoen maar Mazda gaat al jarenlang een stapje verder. En dat komt terug in de topscores bij de botsproeven die alle nieuwe modellen moeten ondergaan.

Om zoveel mogelijk risico’s te elimineren kies je dus voor de nieuwe Mazda CX-30. De Japanse autofabrikant heeft een indrukwekkende mijlpaal weten te bereiken met deze SUV. Uit de strenge Euro NCAP crashtest blijkt namelijk dat de CX-30 een score van 99 uit 100 wist te halen in de categorie inzittende Volwassenen. Met dit resultaat is de CX-30 volgens Mazda de veiligste auto ter wereld. Daarnaast verbetert de crossover het oude record van Mazda, dat op naam stond van de Mazda3.

Zo is de carrosserie van de CX-30 gemaakt van staal met unieke eigenschappen. Dit is hetzelfde materiaal dat men gebruikt voor wolkenkrabbers. Het is niet alleen sterk, maar ook licht. En dat helpt weer bij de dynamische rijeigenschappen. Daarmee is de CX-30 meer dan alleen een auto die je in alle rust en veiligheid van A naar B brengt. De Mazda is ook een auto die een glimlach op je gezicht tovert.

Niet alleen de carrosserie van de CX-30 zit stevig in elkaar. Ook een aantal noemenswaardige veiligheidssystemen lever een belangrijke bijdrage aan dat gevoel van veiligheid. Van Advanced Smart City Brake Support tot Front Cross Traffic Alert. En van Lane Departure Warning. En van Lane Keep Assist tot adaptieve LED-koplampen: de CX-30 heeft al deze zaken aan boord. Een groot deel van deze technieken is naast de CX-30 ook terug te vinden op de overige modellen van Mazda.

Om die rijbeleving tot leven te laten komen is een praktijkervaring nodig. De nieuwe Mazda CX-30 is te bewonderen bij de Mazda-dealer. Neem contact op met je lokale dealer om een proefrit te maken. Stap in en ervaar de veiligste auto ter wereld in het echt.