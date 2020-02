McAfee hackt Tesla: levensgevaarlijke situatie [video]

en het was zo verbluffend simpel...





Wie de naam McAfee tegenwoordig hoort vallen denkt al snel aan de, inmiddels bejaarde, cryptopiraat. Deze keer gaat het echter over het het bedrijf McAfee wat door hem opgezet is maar al lang geleden verkocht. Hun positie zijn zij goeddeels verloren aan Norton, maar toch houden zij zich nog steeds bezig met de bestrijding van hackers.

Deze keer hebben zij het vizier gericht op het systeem dat het autonoom rijden van Tesla mogelijk moet maken. Zij testten daarbij vooral de betrouwbaarheid van de camera’s die bijvoorbeeld de verkeersborden moeten ‘lezen’.

Zij maakten bekend dat zij deze camera’s eenvoudig konden foppen. Wie nu een technisch verhaal over hoog geavanceerde techniek en razendslimme hackers verwacht moeten wij teleurstellen. Een rolletje zwart duct tape was namelijk genoeg om de camerasensoren van de Tesla te foppen.

Aangezien zij een testtraject van 18 maanden doorliepen testte men twee modellen van de Tesla (Tesla Model X en Tesla Model S) uit 2016 met hardwarepack 1. In het filmpje zie je wat er gebeurde.

Inderdaad, met een simpel stukje duct tape verandert men de 3 op het snelheidsbord dat 35 mph (de test was in Amerika) als limiet aangeeft. Men gaat rijden met cruise control en passeert het bord. Klaarblijkelijk registreert de camera niet dat er een limiet geldt van 35 mph. De bestuurder kan eenvoudig door-accelereren naar 85 mph. Dit terwijl dit volgens de papieren niet mogelijk zou zijn.

Uiteraard is Tesla met de bevindingen geconfronteerd. Zij bedanken McAfee voor het onderzoek, maar geven aan geen veranderingen aan het model 2016 door te voeren. Ook verzekeren zij dat deze, potentieel levensgevaarlijke, situatie in de latere modellen niet meer voor kan komen omdat de techniek van de camera’s verbeterd zou zijn. Gelukkig staan er in de ruimte weinig snelheidsbordjes. Wel vermoeden wij dat er bij McAfee al iemand achter het stuur is gekropen en dat zou Elon Musk wel eens geld kunnen gaan kosten.

Bron: McAfee

Foto: Pixabay