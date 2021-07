McDonald’s onthult gelimiteerde PS5 controller

Zeg nu zelf. Deze gelimiteerde McDonald’s PS5 DualSense controller is toch om op te vreten?

Ik heb opeens trek in een hamburger met frietjes. Hoe zou dat nu komen? In Australië is McDonald’s een samenwerking aangegaan met PlayStation. Het resultaat is een gelimiteerde McDonald’s PS5 controller. Nee, helaas geeft het fastfood merk deze niet weg bij een Happy Meal.

Inwoners van Australië kunnen de controller winnen tijdens een weggeefactie op Twitch in augustus. De winnende Australiërs mogen even in de lucht springen als ze hebben gewonnen. Dit is namelijk een gelimiteerde controller, wat je misschien zelfs zou kunnen zien als een interessante investering.

De reden dat de fastfood keten met deze actie komt is geen toeval. McDonald’s bestaat dit jaar 50 jaar in Australië. De McDonald’s DualSense PS5 controller bestaat uit de typische witte en rode kleur van de Mac. Rechts onderin is een hamburger afgebeeld en links een portie frietjes. De gele knoppen maken het helemaal af.

Het advies is wel om niet McDonald’s te eten als je met deze controller aan het spelen bent. Vet eten en een controller gaat nooit goed samen. Het resulteert in een smerige controller en daar wordt niemand vrolijk van. Of McDonald’s ook met een dergelijke actie buiten Australië komt? We achten de kans helaas klein. (via Press Start)