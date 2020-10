Mede-oprichter OnePlus Carl Pei pakt zijn biezen - Apparata

Interessant nieuws vanuit de koker van OnePlus, mede-oprichter Carl Pei vertrekt bij het techbedrijf.

OnePlus werd nog geen zeven jaar geleden opgericht door Pete Lau en Carl Pei. In slechts enkele jaren tijd heeft het merk zichzelf op de kaart weten te zetten. Het bedrijf werd groot door high-end smartphones voor een zachte prijs aan te bieden. Inmiddels is OnePlus wat meer richting de premium kant geschoven en zijn de prijzen ook niet meer zo ontzettend voordelig. Die verandering van cultuur heeft mogelijk voor wat roering gezorgd.

Dit is natuurlijk allemaal speculatie, maar feit is dat het opmerkelijk is dat mede-oprichter Carl Pei van OnePlus gaat vertrekken. Het bedrijf bestaat zoals gezegd pas zeven jaar. De bevestiging komt onder meer van TechCrunch dat het nieuws inderdaad klopt. OnePlus heeft zelf niet gereageerd op de berichtgevingen. Pei zou toe zijn aan een nieuwe uitdaging.

Bij het grote publiek is het vooral Pete Lau die info communiceert. Met de OnePlus Nord kwam echter Carl Pei naar voren. Hij was te zien in een video van YouTuber MKBHD toen ontwerpen van de Nord exclusief besproken werden. De video is miljoenen keren bekeken. Wat de mede-oprichter van OnePlus nu gaat doen is niet bekend.