Mede-oprichter van Apple, Steve Wozniak, ziet Bitcoin als wiskundig zuiver

Afbeelding via Businesswire

Hij had eerder wel wat kritiek, maar mede- oprichter van Apple Steve Wozniak ziet Bitcoin nu als wiskundig zuiver. Lees hier wat dat is.

Hij is die andere Steve van Apple. En deze Steve ziet Bitcoin als wiskundige zuiverheid en prijst zijn vaste voorraad. Hij zei echter dat regeringen nooit zullen toestaan ​​​​dat het uit hun controle komt. “Als het op het punt zou komen dat alles in crypto wordt gedaan en niet door regeringen gaat voor observatie en belastingheffing en zo, zouden regeringen het gewoon niet toestaan”, zei de mede-oprichter van Apple.

Bitcoin wiskundig zuiver

Steve Wozniak, sprak over cryptocurrency in een interview met Yahoo Finance. De aanwezigen hadden veel vragen voor hem: “Bent u een gelovige in crypto?” De mede-oprichter van Apple antwoordde: “Crypto belooft heel veel door de blockchain van verschillende dingen die het anders kan doen dan voorheen in het leven. Het heeft een zeer betrouwbaar format. En het is praktisch onmogelijk dat het aangepast wordt.”

Hij legde uit: “Kijk naar onze Amerikaanse dollars, de regering kan gewoon nieuwe dollars creëren en lenen en lenen.” Hij merkte daarentegen op dat Bitcoin een vast aanbod heeft, met de nadruk op: Bitcoin is wiskunde, wiskundige zuiverheid. Er zal nooit een andere Bitcoin worden gemaakt.

Anonimiteit

De miljardair ging ook nog even in op de anonimiteit van de munt. Hij zegde dat de munt geeneens een maker heeft die we kennen. Bitcoin wordt niet door bedrijven gerund, het is wiskundig puur. Hij besloot door te zeggen: “Crypto heeft gewoon een beetje anonimiteit. Ik weet niet of het klopt dat, “oh god, ik kan dingen doen zonder dat mensen het weten.” Ik denk dat je bij alles wat je doet in het leven moet kunnen opstaan ​​en zeggen: “Nou, dit ben ik die deze transactie doe. ‘