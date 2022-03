Mede-oprichter van Apple verrassend enthousiast over Bitcoin

Maar niet over andere crypto’s. Hij heeft een unieke mening over Bitcoin en waarom deze digitale munt wel succesvol zal blijven.

Mede-oprichter van Apple, Steve Wozniak, zegt dat Bitcoin “de enige is die pure gouden wiskunde is”. Hij is echter bezorgd dat overheden Bitcoin en andere cryptocurrencies zouden kunnen verbieden. “Het probleem is dat regeringen nooit zullen toestaan ​​dat het buiten hun controle blijft. Als het op het punt zou komen waarop alles in crypto wordt gedaan en niet door regeringen gaat voor observatie en belastingheffing en zo, zouden regeringen het gewoon niet toestaan. Ze zouden hun macht niet opgeven’, waarschuwde hij.

Mede-oprichter Wozniak van Apple prijst Bitcoin

De mede-oprichter van Apple sprak over cryptocurrency in een interview met de Insider, dat vorige week werd gepubliceerd. Hij zei: Er zijn zoveel cryptocurrencies die nu uitkomen. Iedereen heeft een manier om een ​​nieuwe te maken. Het lijkt alsof ze gewoon een hoop geld inzamelen van mensen die in het allereerste stadium willen investeren, wanneer het centen waard is. Hij staat sceptisch tegenover de meeste andere cryptocurrencies. Daarnaast is Wozniak een fan van de metaverse maar minder enthousiast over non-fungible tokens (NFT’s). Hij zei dat ze voor het grootste deel ‘zo hoog in de lucht’ zijn, en benadrukte dat ze een staat van dienst hebben als ‘oplichters’.

Zwendel

Hij heeft dit ook zelf ondervonden, alleen dan met crypto’s. In juli 2020 klaagde hij YouTube en Google aan voor het promoten van Bitcoin-weggeefzwendel met zijn naam en beeltenis. Zonder zijn toestemming dus. Een rechter oordeelde vorig jaar echter dat “Youtube en zijn moedermaatschappij, Google LLC, worden beschermd door de federale wet die internetplatforms afschermt van verantwoordelijkheid voor inhoud die door gebruikers wordt geplaatst.”