MediaMarkt kan ook je iPhone officieel repareren - Apparata

Je hoeft niet langer naar een Apple Store of je vaste erkende reparateur met een kapotte iPhone, je kunt ook terecht bij de MediaMarkt.

Je kunt in de winkels van retailer MediaMarktSaturn terecht om een erkende reparatie van je iPhone te regelen. De retailer is door Apple officieel aangemerkt als Authorized Apple service provider. Deze certificatie verstrekt Apple alleen aan bedrijven die aan de strenge voorwaarden van het Amerikaanse bedrijf voldoen. Daarmee weet je honderd procent zeker dat je iPhone met originele Apple onderdelen gerepareerd zal worden.

Ren niet meteen naar de MediaMarkt in je buurt met een kapotte iPhone op zak. In eerste instantie is de service uitgerold in Duitsland. Eind 2021 is de service in Nederland, België en 10 andere Europese landen te gebruiken waar de retailer actief is.

MediaMarkt repareert niet alleen de Apple iPhone. Ook voor reparaties van andere merken en modellen kun je bij het bedrijf terecht. Sinds 2018 verleent MediaMarktSaturn deze service. Met het Authorized Apple service provider certificaat heb je niet alleen een gegarandeerde goede reparatie, maar blijft ook de fabrieksgarantie van toepassing op je iPhone.

Apple is ter plaatse aanwezig in de MediaMarkt winkels om het personeel op te leiden. MediaMarkt spreekt over korte reparatietijden. Het is niet nodig om een aparte afspraak in te plannen.