Meer dan 100 nieuwe Stadia games, waaronder FIFA - Apparata

Google heeft bekendgemaakt dat er meer dan 100 nieuwe games naar Stadia komen, waaronder een aantal bekende titels zoals FIFA.

Om aantrekkelijker te worden voor het grote publiek is het belangrijk om een grote diversiteit aan games aan te bieden. Dat is Google van plan met Stadia, al verloopt dit proces in stapjes. Logisch ook, want sommige processen hebben tijd nodig. In een nieuwe post kondigt Google aan dat er meer dan 100 nieuwe games naar Stadia komen.

De games voor Stadia

In de lijst zitten bekende en minder bekende games. Zo is FIFA 21 een naam die bij iedereen wel een belletje doet rinkelen. FIFA 21 verschijnt overigens 17 maart op Stadia. Een andere leuke titel is Judgment, van de makers van Yakuza. Die game verschijnt op 23 april. Andere games uit het rijtje zijn onder andere Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (23 februari), Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut (23 februari), It came from space and ate our brains (2 maart), Kaze and the Wild Masks (26 maart), Killer Queen Black, Street Power Football en Hellpoint.

Of dit lijstje de doorslag gaat geven voor gamers om een abonnement af te sluiten valt te betwisten. Ja, er zitten een aantal bekende titels tussen. De overgrote meerderheid van de lijst zijn echter vrij onbekende titels voor het grote publiek.