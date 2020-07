Meer dan 60 nieuwe Xbox One games gratis uitproberen

Jij vermaakt je wel deze zomer. Je kunt namelijk meer dan 60 nieuwe Xbox One games geheel gratis en vrijblijvend uitproberen.

Weet je nog. Vroeger waren er onder andere op de PlayStation speciale demo CD’s. Op deze schijfjes stonden allerlei games die je kon uitproberen. Uitgevers komen vandaag de dag met een stuk minder demo’s in vergelijking met vroeger. Toch weten ze het bij Microsoft in ere te houden en dat oden ze met de Xbox Summer Game Fest.

De Summer Game Fest Demo Event loopt van 21 juli tot en met 27 juli. Een week lang krijgen gamers de kans om kennis te maken met allerlei nieuwe games die nog moeten uitkomen. Microsoft laat weten dat je meer dan 60 nieuwe Xbox One games gratis kunt uitproberen. De lijst is nog niet af, maar je kunt gegarandeerd aan de slag met tientallen titels.

Microsoft drukt wel op het hart dat de Summer Game Fest Demo Event van Xbox anders is dan een gewone demo. Het gaat hier echt om vroege game builds. Het zijn dus geen nette, afgemaakte demo’s van ontwikkelaars zelf. Je kunt straks onder andere aan de slag met games als Cris Tales, Destroy All Humans!, Haven, The Vale: Shadow of the Crown: en Skatebird.