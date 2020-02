Meer dan miljoen downloads voor Pokémon Home

De nieuwe Pokémon-tool is een regelrechte hit.





Vorige week werd de nieuwe clouddienst van Pokémon gelanceerd onder de naam Pokémon Home. Met deze app kun je al je Pokémon van verschillende games beheren in één app. Of je nu een game speelt op je Nintendo Switch en op je Android. Het komt allemaal samen in Pokémon Home.

De app is gratis te downloaden op de Switch, iOS en Android. Pokémon Home blijkt nu al een hit, aldus data van Sensor Tower. De app is inmiddels meer dan 1,3 miljoen keer gedownload.

De app, die beschikbaar is sinds 12 februari, heeft de meeste downloads uit de Verenigde Staten. 444.000 downloads zijn afkomstig uit de VS. Daarna volgen 299.000 uit Japan, 74.000 uit Groot-Brittanië, 63.000 uit Duitsland en 53.000 uit Frankrijk. Uit de data zou blijken dat gebruikers al meer dan 1,8 miljoen dollar hebben uitgegeven aan in-app aankopen.

Pokémon Home biedt een abonnementsdienst voor 2,99 dollar per maand. Het neemt een deel van het limiet van het aantal Pokémon weg. Met de gratis versie kun je slechts 30 Pokémon parkeren. De betaalde versie laat je 6.000 Pokémon stallen.