Meer details iPhone met USB-C – en jij kan hem kopen!

De bouwer van ’s werelds eerste iPhone met USB-C oplader heeft een uitgebreidere video gedeeld en het apparaat staat te koop!

Vroeg in oktober deelde iemand genaamd ‘Kenny Pi’ op YouTube dat hij een iPhone zo gemodificeerd had dat er een USB-C oplader in past. Toen vertelde hij al dat er een follow-up video zou komen waarin alles uitgelegd wordt.

iPhone met USB-C

Die video is er nu. De hele uitleg is lastig om helemaal mee te geven, maar in het kort heeft Kenny Pi maandenlang onderzoek gedaan naar hoe alles in elkaar zit. Hoe de iPhone contact maakt met zijn oplaadkabel, hoe de internals erop reageren, et cetera. Het resultaat is een mix tussen slim zijn met coderen, handig zijn met gereedschap en veel testwerk. De uitgebreide video check je op YouTube.

Zelfbouw

Wel wordt duidelijk dat het niet voor de poes is. Een USB-C aansluiting in je iPhone bouwen is lastig. Wel heeft Kenny Pi zijn inspanningen gedeeld op GitHub. Als jij verstand hebt van coderen en weet hoe je moet klussen, kun je hiermee zelf aan de slag gaan. Het project van Kenny Pi is gebaseerd op een iPhone X, maar jij kan zelf bijvoorbeeld een USB-C ingang in je iPhone 11, 12 of 13 bouwen met dezelfde methode.

Te veil

Mocht jij van het type ‘kant-en-klaar’ zijn, dan is het echter nog makkelijker. De omgebouwde iPhone X met USB-C van Kenny Pi staat namelijk te veil op eBay. Zie het echter wel als een collector’s item. De advertentie benadrukt dat je niet aan de software gaat zitten, de telefoon niet opent en ook niet de telefoon als je dagelijkse telefoon gaat gebruiken. Dat zijn flinke eisen voor de verrassend goedkope ‘vergeten iPhone’. Er is al 810 dollar geboden op het moment van schrijven, dus jouw bod moet minimaal meer zijn. Bieden doe je op eBay.