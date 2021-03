Meer gedaan krijgen? Deze vijf apps gaan jou daarbij helpen - Apparata

Vijf geweldige productiviteitsapps voor jou, check ze snel hier.

Soms zie je door de bomen het bos niet meer, zoveel apps zijn er. En iedereen worstelt weleens met ‘getting stuff done’. Wij hebben vijf apps voor jou gevonden die je leven een stuk aangenamer gaan maken.

Sanebox

Het is geen e-mailapp, maar een service die werkt met al bestaande e-mailapps. Denk hierbij aan Outlook en Gmail. De app organiseert al je e-mails in verschillende mappen op basis van de afzender, mailfrequentie, of het een nieuwsbrief of spam is. Maar ook andere handige functies zoals snooze, herinnering, blokkeren en een niet storen- modus zitten in de app. Dit maakt e-mailen, en het bijhouden ervan, een stuk makkelijker.

Todoist

Niet nieuw, maar nog steeds heel handig. Dit is één van beste takenlijst- apps die er is. Het werkt op alle apparaten, ongeacht of je op een Mac, PC, iPhone of Android zit. De functies helpen je georganiseerd te blijven. Als je dan een geniale ingeving hebt, pak de app erbij en noteer het. Vergeten zal je het niet meer. Maar ook kan je aan projecten werken met maximaal vijf mensen (gratis versie), herinneringen sturen, opmerkingen maken en er is zelfs een offline modus als je internet wegvalt.

RescueTime

Deze app is heel handig als je bijvoorbeeld te vaak en te lang op Instagram of YouTube zit. RescueTime is een tijdmanagementtool die op de achtergrond van je smartphone of computer werkt. De app houdt automatisch de tijd bij die je besteedt aan het gebruik van verschillende apps of websites. Stel zelf in of je deze nuttig of vermakelijk acht. Vervolgens kan je herinneringen ontvangen (je zit er te lang op!) en doelen instellen (maximaal een half uur per dag op Twitter). Vertrouw je jezelf niet? Dan kan je ook apps of websites blokkeren. Wekelijks ontvang je een rapport van je ‘score’, wel zo handig.

Feedly

Feedly is meer dan een RSS kanaal. Gebruik het voor inspiratie, voor het zoeken van trends, blogs en trainingen. Het is een overzichtelijke app, waar je zelf kan selecteren welke content je krijgt. Je gaat hierdoor sneller te werk en je inbox van je e-mail puilt niet uit met suggesties, maar het is allemaal op één plek te vinden. Scroll door alle suggesties en klik op een preview. Is het echt interessant, dan ben je met een klik bij de website waar de content is gepubliceerd.

Dropbox

Uiteraard kan het old good Dropbox niet ontbreken in deze lijst. Deze app is al jarenlang populair en is een cloudopslagservice. Gebruik het voor het maken van een back- up van je bestanden, foto’s en documenten vanaf je telefoon of computer. Ben je een normale gebruiker, dan is de gratis versie van 2 GB voldoende. Ben je een grootverbruiker dan moet 5 TB wel voorlopig genoeg zijn. Hier moet je wel een abonnement voor afsluiten.