Meer uit je Netflix abonnement halen

Veel mensen hebben Netflix en met deze tips kan je meer uit je abonnement halen, zodat je nog meer kan genieten van series en films.

De streamingsdienst is in een korte tijd enorm gegroeid. Helemaal logisch natuurlijk, je krijgt voor een relatief bescheiden bedrag er veel voor terug. Denk aan topseries, maar ook films. Er zijn wat handige trucjes waarmee je nog meer uit je abonnement haalt.

Netflix abonnement

Wij Nederlanders zijn toch wel wat krenterig. We delen dus ook vaak een Netflix- account. Mag eigenlijk niet, maar het bespaart weer wat geld. Veel van ons delen het account met meerdere mensen. Soms vergeet je wel eens wie er allemaal op je account zitten. Handige tip: je kan dat checken door naar deze pagina te gaan en in te loggen. Je kan daar zien op welke plekken (via IP-adressen) het account gebruik wordt. Herken je het niet? Verander dan snel je wachtwoord. Probleem opgelost.

Nu je weer alleenheerser bent over je account, is het goed om eens te kijken naar de functionaliteit ‘Downloaden’. De naam zegt het al, je kunt hier content downloaden. Dit is handig voor onderweg, als er geen internetverbinding is.

Nieuwe functies

Netflix innoveert continue door. Het bedrijf test ook nieuwe functies. Jij kunt deze nieuwe functies als eerste testen. Dat doe je door je aan te melden voor Testdeelname. Netflix kan dan nieuwe toevoegingen aan je account aanbrengen. Ga naar Account, Instellingen en dan naar Testdeelname om je aan te melden.

Wat ook kan is een film of serie aan te vragen. Staat je favoriete serie uit je jeugd er niet op? Dan kan je dus een verzoek indienen. Doen veel mensen dat, dan wordt de kans groter dat de serie erop komt. Je kan dit doen door naar deze pagina te gaan.