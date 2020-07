‘Meer vraag naar MacBook Pro door thuiswerkers’

Door alle thuiswerkenden zijn er meer laptops nodig en dus is er sprake van meer exemplaren van de MacBook Pro.

Misschien heb jij op het werk een vaste computer staan. Als je door de coronacrisis (meer) moet thuiswerken is je privé laptop gebruiken niet zo prettig. Een nieuwe laptop is dan nodig. Het is dan ook logisch dat er meer vraag is naar laptops door thuiswerkers, waaronder een laptop als de MacBook Pro.

Volgens leveranciers zou het zo zijn dat Apple een toenemende vraag heeft naar onderdelen voor de MacBook Pro dan gebruikelijk. Men wijt het stijgende aantal thuiswerkers als reden voor de toenemende vraag. Overigens incasseert Apple wel klappen op andere gebieden door de coronacrisis. Er mag dan meer vraag zijn naar MacBooks, de iPhone– en iPad-verkopen zijn juist gedaald.

Het aantal orders van de MacBook Pro zal tegen het einde van het derde kwartaal flink toegenomen zijn, aldus Digitimes. Men spreekt over een verwachte toename van 20 procent meer MacBook Pro’s in vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar.

De 13-inch MacBook Pro is dit jaar nog van een update voorzien. Het geplaagde vlindertoetsenbord is met pensioen gestuurd. Daar is het ‘ouderwetse’ maar degelijke schaar-systeem voor in de plaats gekomen.