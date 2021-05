Meerdere Nederlandse gemeenten volgen je via wifi - Apparata

Afbeelding via Mathivanan

Nederlandse gemeenten volgen bezoekers via wifi. Dat is niet zo netjes.

De gemeente Enschede heeft bezoekers gevolgd via wifi. Dit deed de gemeente om het aantal bezoekers te tellen, maar vervolgens kon de gemeente ook deze mensen (blijven) volgen. Hierbij werden de gegevens te lang opgeslagen, konden ze aan personen gekoppeld worden en werd het niet geanonimiseerd. Nu blijkt dat andere gemeenten dit mogelijk ook doen.

Forse boete

Enschede kreeg voor het volgen een boete van 600.000,- euro. Dat is een forse boete, zeker omdat gemeenten in zwaar financieel weer verkeren door de voortdurende coronacrisis. De boete is opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij zeggen tegen de website Computable ‘‘We krijgen signalen dat wifitracking in meerdere gemeenten wordt ingezet. Maar gemeenten en bedrijven mogen wifitracking dus niet zomaar inzetten”.

Wifi tracking door gemeente

Ook geeft de AP een waarschuwing aan andere gemeenten om op te passen met het volgen van bezoekers. Het mag simpelweg gewoon niet. De woordvoerder van de AP zegt hierover: ‘Gemeenten die van plan zijn via wifisignalen mensen te tellen, doen er goed aan daar heel goed over na te denken. Want als een gemeente zonder goede reden een volgsysteem inzet, loop je niet alleen het risico op een flinke boete van de AP, maar je beschaamt het vertrouwen van je eigen burgers.’

Het lijkt erop dat andere gemeenten soortgelijke volgsystemen hebben en dat de AP een waarschuwing geeft om er echt mee te stoppen. Overigens deed de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2016 en 2018 al in een brief een oproep om voorzichtig te zijn met dit soort technieken. Sommige gemeenten zijn dus hardleers en hebben deze oproep naast hun neergelegd. De AP heeft nu de eerste boete uitgedeeld en die is niet mals, dus gemeenten zullen goed moeten kijken naar hun eigen systemen en waar nodig stoppen met het uitvoeren van volgfuncties.