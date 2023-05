Meerderheid EU-lidstaten wil einde sterke encryptie

Spanje pleitte ervoor om encryptie binnen de Europese Unie te verbieden. Dat blijkt uit gelekte documenten die in handen zijn gekomen van het Amerikaanse tijdschrift Wired.

Nobel doel, maar met een nare bijsmaak

Het document is een onderzoek naar de visies van de EU-lidstaten in opdracht van de Europese commissie. De aanleiding, zoals wel vaker voor privacyschendende wetgeving, is de bestrijding van kinderporno. Want er zit de laatste tijd een beetje de klad in het terrorisme, waardoor dit oude paard weer van stal is gehaald.

De voorgestelde Europese wet zou het verplicht stellen voor internetbedrijven om platforms te scannen op illegaal materiaal, inclusief privéberichten. Aan een bericht kan je natuurlijk niet zien of het kinderporno bevat of niet, zonder het te lezen. Wat er dus op neer zou komen dat de internetprovider alle berichten moet gaan lezen, en dus strenge cryptografie moet breken.

Misbruik erg gemakkelijk

En is deze data eenmaal ergens opgeslagen, dan kan de politie vorderen om deze vrij te geven. Ook voor relatief onschuldige zaken, bijvoorbeeld illegale downloads of politiek gevoelige uitingen. Het middel is er dan, dus, wijst het verleden in onder meer Nederland uit, gaan overijverige politierechercheurs en geheime diensten het ook misbruiken.

Het gelekte document bevat de visie van 20 lidstaten. De overige negentien EU lidstaten hebben een minder extreem standpunt dan dat van Spanje. De meerderheid van de lidstaten, 15 van de 20 in het onderzoek, wil wel dat het mogelijk moet worden om op de een of andere manier versleutelde berichten te scannen.

Elke backdoor is een verzwakking

Cryptologie-kenners hebben grote bezwaren tegen dit soort voorstellen. Elke backdoor die je inbouwt, kan en zal misbruikt worden door een actor. Deze crimineel, corrupte politierechercheur of agent van de geheime dienst van bijvoorbeeld China of de VS kan dan vervolgens alle Europese berichtenverkeer lezen.

De lidstaten die door WIRED zijn ondervraagd over het document, gaven alle aan dat het document authentiek is.