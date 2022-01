Meest bekeken video ooit op YouTube breekt record

Lekker, de meest bekeken video op YouTube heeft een nieuwe mijlpaal aangetikt en breekt record na record.

Het zal je nog verbazen welke video het is. Maar ik weet zeker dat je het melodietje snel herkent. Als je hem na het lezen van dit artikel nog een keer luistert, dan zit het de rest van de dag in je hoofd. Het is (natuurlijk) ‘Baby Shark’. Billboard meldt dat Pinkfong’s zo pakkende kinderliedje de eerste video is geworden die 10 miljard keer is bekeken op YouTube.

Meest bekeken video YouTube

De huidige nummer twee is Luis Fonsi’s “Despacito”, die “Baby Shark” in november 2020 inhaalde als de meest populaire video. Maar deze is blijven hangen op ‘slechts’ 7,7 miljard. Het aantrekkelijke en niet uit je hoofd krijgende deuntje van Baby Shark komt uit 2016.

Het komt iedere keer terug door bijvoorbeeld covers van beroemdheden zoals James Corden en Bebe Rexha. Hiernaast heeft “Baby Shark” profijt gehad van een tour in 2019, een virale dansuitdaging, een plek in Just Dance 2020 en een Nickelodeon tv-show die in 2021 in première ging. Simpel gezegd, Pinkfong heeft het nummer in de schijnwerpers gehouden. Goede marketing dus!

Toekomst

We zijn ook nog niet voorlopig af van het liedje. Ongetwijfeld zal je hem nog jarenlang op de camping horen bij de mini- disco, maar er komt ook een film. Nickelodeon heeft deze voor ons in petto. Er is zelfs een NFT-collectie als je vastbesloten bent om twee internettrends samen te voegen. Het kan lang duren voordat er weer een video komt, die eenzelfde aanstekelijke melodie heeft en het aantal bekeken views. Dus daarom, geniet van de video hieronder.