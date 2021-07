Meest bizarre gadgets van Sony - Apparata

Sony is één van de grootste elektronica bedrijven ter wereld, maar heeft best wat bizarre gadgets gemaakt. We hebben er een top drie van gemaakt voor jou!

Een R&D-afdeling afdeling is bij een elektronica bedrijf cruciaal. Je moet namelijk blijven innoveren. Deze afdeling verzint continue rare gadgets en technologie, die mogelijk kunnen helpen bij het bepalen van de toekomst van de industrie. Dus ook bij Sony.

Top drie bizarre gadgets Sony

Voor het grootste deel worden deze gadgets geproduceerd om de bruikbaarheid van een idee te onderzoeken. Vaak worden ze geeneens op de markt gebracht en zien wij consumenten er nooit iets van. Slechts een paar functies weten uiteindelijk hun weg te vinden naar consumptiegoederen. Maar dat lijkt bij Sony niet het geval te zijn.

Sony heeft een lange geschiedenis van het uitbrengen van enkele van de meest bizarre gadgets die we ooit hebben gezien. Veel lijken het experimenten die het lab nooit hadden mogen verlaten, terwijl andere hun tijd te ver vooruit leken om te slagen.

1. Sony D-88 Compact Diskman

Beginnen de we bij de eerste, maar ook gelijk een van de meeste bizarre uit het rijtje gadgets van Sony. De naam zegt het al: een compact Diskman. Sony heeft natuurlijk een naam hoog te houden wat betreft het miniaturiseren van consumentenelektronica. Maar het apparaat is zo compact dat de cd er niet meer in past! Briljant.

Toch werkte het niet zo goed (duh), want hoe gemakkelijk is het om te reizen met een draagbare cd- speler die zowat als een plastic cirkelzaag je been te grazen neemt.

Afbeelding via Sony

2. eMarker

Nu hebben we natuurlijk allemaal apps die muziek herkennen, maar dat was vroeger niet zo. Sony wilde daarop inspelen en ontwikkelde de eMarker. De bizarre gadget hielp gebruikers de naam te achterhalen van een nummer dat ze willekeurig op de radio hoorden, maar zonder een mobiele internetverbinding, een microfoon of een intelligente AI. In plaats daarvan drukte je op een enkele knop op het apparaat ter grootte van een sleutelhanger, en toen je het later via USB op een computer verbond, zou de applicatie je locatie gebruiken om te laten zien welke nummers op dat moment op verschillende lokale radiostations werden afgespeeld. Handig…?

Afbeelding via Sony

3. eVilla

Dit is ook een van de meest bizarre gadgets van Sony: de eVilla. Het is een internetapparaat, dat anderhalf jaar duurde om te ontwikkelen. Het werd gelanceerd in juni 2001, maar werd na drie maanden alweer uit de schappen gehaald. Het ding had een zijwaarts, staand 15-inch CRT-scherm, een 266 MHz-processor, 64 MB RAM en geen opslag behalve een MemoryStick-geheugenkaartsleuf. Deze beperkte mogelijkheden maakten het moeilijk voor consumenten om de prijs van $ 500 te verdragen. De abonnementskosten kwamen daar ook nog eens bij. Niemand kocht het dus.