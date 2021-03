Meest bizarre mondkapje is hier! - Apparata

Razer heeft een hightech mondkapje gemaakt dat we allemaal willen hebben.

Game- pc maker Razer denkt dat we nog heel lang met mondkapjes moeten rondlopen. Daar kan het bedrijf weleens gelijk in hebben. Daarom heeft Razer het meest bizarre mondkapje gemaakt dat we allemaal willen hebben.

Concept Razer mondkapje

Al eerder onthulde Razer het concept-gezichtsmasker genaamd ‘Project Hazel’. Dit gezichtsmasker was uitgerust met werkende RGB- lampen. Het bedrijf presenteerde tijdens een evenement nog veel meer concepten, maar dit mondkapje had volgens de kenners de meeste potentie. Blijkbaar hadden ze gelijk. De CEO van Razer genaamd Min-Liang Tan, heeft aan Yahoo Finance medegedeeld dat zij van plan zijn om de Hazel- maskers in ontwikkeling te nemen.

Het Project Hazel- masker ziet eruit alsof je een halve Darth Vader bent, dus je moet niet bang zijn om een statement te maken. Het heeft nog steeds de RGB- verlichting en een transparante voorkant. Hierdoor kunnen mensen je mond zien. Natuurlijk zit er ook een ingebouwde microfoon en luidspreker in. Iedereen zal je dus horen!

De mondkap/ masker van Razer is net zo efficiënt tegen bacteriën als de meeste mondkapjes, dus daar hoef je je ook geen zorgen over te maken. Het masker zal uitgerust worden met verstelbare banden om een luchtdichte afsluiting mogelijk te maken. Handig is de mogelijkheid om CO2 af te voeren en frisse lucht binnen te laten.

Afbeelding via Razer

Productie

Het bedrijf heeft nog niet gezegd wanneer het masker in productie gaat, maar het besluit om te gaan produceren is genomen. De CEO zei dat het bedrijf zich realiseert dat mensen zelfs met een vaccinatie, een masker zien als extra voorzorgsmaatregel. Landen zullen tevens niet de gehele bevolking (snel) kunnen vaccineren, de vraag zal dus blijven. Project Hazel wordt een realiteit en binnenkort kan jij je eigen hightech masker bestellen.