Apple’s meest vertraagde product is ook het belachelijkste

Serieus, spendeer je geld slimmer. Het meest vertraagde Apple product is te belachelijk voor woorden.

Of je nu een nieuwe computer of een nieuwe auto hebt gekocht. Het leveren kan wat langer duren dan jij normaal gesproken gewend bent. Dat is niet anders met de nieuwste producten van Apple. Maar het meest vertraagde product van Apple is tevens het meest belachelijke. Het gaat hier namelijk om het poetsdoekje van de Amerikaanse techgigant.

Apple poetsdoekje

Voor het geval je dit nog niet wist. Apple heeft een eigen poetsdoekje in de Store toegevoegd sinds dit najaar. Kosten? 25 euro. Voor een doekje. Ja, daar blijft het dus niet bij. De levertijd op het doekje met Apple-logo is ook nog eens krankjorum lang. Waar je bij zoveel winkels wel een simpele poetsdoek vandaag koopt en morgen geleverd krijgt, moet je bij Apple een stuk langer wachten. Op dit moment communiceert de techgigant een levertijd van 10 tot 12 weken voor de poetsdoek. Dat is dus meer dan twee maanden wachten.

Apple levert het doekje wel gratis thuis. Dat dan weer wel. Desalniettemin is het bijna te hilarisch voor woorden. Niet alleen in Nederland is de levertijd van het Apple poetsdoekje erg lang. Ook in de Verenigde Staten moet je 10 tot 12 weken wachten. (via The New York Times)