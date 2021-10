Mega- investeerder heeft Bitcoins omdat geld oneindig bijgedrukt kan worden

Een investeerder met enorm veel geld onder beheer heeft Bitcoins, omdat geld oneindig bijgedrukt kan worden. Dit heeft invloed op de waarde.

De CEO van Starwood Capital, een investeringsmaatschappij met meer dan $95 miljard onder beheer, heeft onthuld dat hij eigenaar is van Bitcoin en Ether. “De Amerikaanse regering, en elke regering op het westelijk halfrond, drukt nu tot het einde der tijden geld, en dit is een eindige hoeveelheid van iets en het kan wereldwijd worden verhandeld”, legde hij uit.

Investeerder Barry Sternlicht bezit Bitcoins en Ether

Barry Sternlicht is dus die CEO, en hij sprak woensdag in een interview met CNBC over Bitcoin en cryptocurrency. Volgens de lijst van miljardairs van Forbes is het vermogen van Sternlicht op 14 oktober $4,4 miljard. Hij merkte op dat cryptocurrency logisch is als een manier om beleggingsportefeuilles te diversifiëren.

In een reactie op wat JPMorgan-CEO Jamie Dimon zei dat Bitcoin (BTC) waardeloos is, zei hij: “Goud is ook een beetje waardeloos.” Hij besprak Bitcoin als een waardeopslag. Ondanks dat hij BTC bezit, beschreef de CEO van de miljardair: “Bitcoin is een domme munt. Het heeft geen ander doel dan een opslag van waarde, en het is waanzinnig volatiel.” Hij legde vervolgens uit waarom hij Ether bezit. ‘Dus, Ether… ik bezit daar iets van. Het is een programmeerbare Bitcoin en er zijn talloze andere munten op dat systeem gebouwd.”

Techniek

Bovendien merkte Sternlicht op dat hij “zeer geïnteresseerd is geraakt in blockchain-technologie als geheel.” Hij stelt dat de technologie “alles gaat veranderen”. Hij vaart dus een andere koers dan veel andere investeringsbaasjes. En misschien is dat helemaal niet dom.