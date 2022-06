Mega-investeerder: nu is het moment om crypto te kopen!

Michael Saylor is een investeerder. Dit doet hij met miljarden en hij zegt dat nu het moment is om crypto te kopen. Lees hier waarom.

Logisch, de koersen zijn dramatisch. Bitcoin is bijvoorbeeld onder de 20.000 dollar gedoken. Dus je kunt de digitale munten nu relatief goedkoop kopen. De vraag blijft: is de bodem nu bereikt of is wachten verstandiger? Michael Saylor staat aan het hoofd van Microstrategy en zegt dat je nu je kans moet pakken.

Nu crypto kopen

Microstrategy is een enorm investeringsbedrijf dat in crypto’s zit. Ze hebben miljarden winst gemaakt, dus ze hebben wel enige kennis. Saylor geeft aan ‘Bullish’ te zijn met hun visie op Bitcoin. Dit ondanks de crash. Hij geef aan dat de beslissing om met zijn bedrijf Bitcoin te kopen de beste beslissing is geweest.

Microstrategy heeft in totaal 129.218 BTC in bezit, met een gemiddelde inkoopprijs van $30.700. Door de daling van de koers heeft het bedrijf een ongerealiseerd verlies geleden van bijna een miljard dollar. Dat moet pijn doen, ook al is het tot nu toe op papier. Er waren eerder geruchten dat het bedrijf de munten moest verkopen, omdat de verliezen anders te groot zouden worden. Het zou het voortbestaan van het bedrijf anders in gevaar brengen. Saylor geeft aan dat dit onzin is.

Voortbestaan

Dit kan waar zijn, omdat het bedrijf maar een kleine lening heeft van iets meer dan 200 miljoen dollar. Hierdoor komt het voortbestaan echt niet in gevaar, want het is maar een fractie van het totaal dat geïnvesteerd is.

Sterker nog, Saylor zegt dat zijn bedrijf doorgaat met het kopen van Bitcoin. Het bedrijf richt zich op de lange termijn en ziet dit als een dipje. Een goed moment dus om Bitcoin te kopen! Daar voegde hij aan toe dat iedereen die Bitcoin bezit in vier jaar geen verlies zal hebben op haar positie. Dit komt doordat de vier jaars gemiddelde precies rond de $21.000 hangt en dat het daarom een goede koopmogelijkheid biedt.