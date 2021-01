Mega miljoenen boete dreigt voor WhatsApp - Apparata

De berichten-gigant zou regels overtreden hebben door niet transparant genoeg te zijn en nu dreigt er een mega miljoenen boete voor WhatsApp.

Bijna iedereen gebruikt WhatsApp en het is dan ook nog steeds de meest populaire berichten applicatie. Maar het bedrijf ligt regelmatig, en steeds vaker, onder vuur. Onlangs nog, toen de app haar privacy voorwaarden veranderden. Hierdoor zou er meer data gedeeld kunnen worden. De aanpassing was in Europa niet heel verstrekkend, omdat hier strengere regels gelden. Maar toch stapte veel mensen over naar Signal, deze concurrent chat- app groeide mede hierdoor in gebruikersaantallen. WhatsApp stelde door alle commotie de veranderingen uit, maar er dreigt toch een mega miljoenen boete.

Facebook is de eigenaar van WhatsApp en dat is juist het probleem

Facebook zelf groeit niet meer zo hard. Daarom koopt het bedrijf verschillende andere applicaties op om hun marktpositie te garanderen en door te kunnen groeien. En daar ligt ook het probleem: welke gegevens deelt WhatsApp met Facebook? De Europese Unie is daar nu een onderzoek naar begonnen. Politico bericht dat de privacyregels zijn overtreden en dat er een boete kan komen tussen de 30 en 50 miljoen euro. In 2018 zijn verschillende privacyregels in Europa ingevoerd, onder deze regelgeving zou dit zelfs de grootste boete tot nu toe zijn. Daarnaast zou het kunnen dat WhatsApp op een andere manier moet omgaan met data en het delen daarvan.

WhatsApp is in mooie woorden een: ‘afzonderlijke juridische entiteit’ in Ierland. Daarom heeft het bedrijf een eigen financiële administratie, vaak doen deze bedrijven dit wegens de gunstige fiscale regels. De privacywaakhond van Ierland land zal daarom een aanklacht opzetten.

Gigantisch bedrag gereserveerd voor boete

Facebook, en dus WhatsApp, heeft natuurlijk een klein leger aan juristen en advocaten in dienst. Die zien de bui al hangen en voorzien een mega miljoenen boete. Het bedrijf heeft daarom al in november van het afgelopen jaar bijna 80 miljoen euro opzij gezet voor een mogelijke boete. Hoe groot deze zal zijn is nog onbekend. Echter, Facebook rekent er wel op dat zij moeten gaan betalen. De verwachting is dat eind dit jaar er pas duidelijkheid is over de mogelijke boete en of WhatsApp ook de voorwaarden weer moet aanpassen.