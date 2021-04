Meisje in Disaster Girl meme harkt 400.000 euro binnen - Apparata

Wereldberoemd geworden met een foto en nu verdient ze er grof geld mee.

Je kunt niet van tevoren bepalen of jij een meme gaat worden. Het internet komt uiteindelijk tot die conclusie of de foto of het plaatje meme-waardig is of niet. Uiteindelijk kan een persoon op de tot meme verkozen foto wereldberoemd worden. Zoals in dit geval met de Disaster Girl meme.

Ze was toen nog een klein meisje. Haar vader vond het wel een goed idee om een foto te schieten van zijn toen nog 5-jarige dochter, voor een brandend huis. Met haar geniepige lach is het net of ze zelf verantwoordelijk is voor het vuur. De vader deed met de foto uit 2005 mee aan een fotowedstrijd en werd opgepikt door het internet. De Disaster Girl meme was geboren. Zoe Roth, zoals het meisje heet, is inmiddels een 21-jarige vrouw. En door middel van een NFT-token heeft ze een half miljoen dollar, omgerekend zo’n 400.00 euro, weten te verdienen aan haar meme.

De meme is vastgelegd als NFT. Ze is de originele eigenaar en de NFT werd onlangs verkocht op een veiling. Een koper had 500.000 dollar over voor de token en zo geschiedde, aldus een artikel in de The New York Times. Roth wil een deel van de opbrengst gebruiken voor haar familie. Er gaat ook een deel naar het goede doel.