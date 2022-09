Melgeek Pixel keyboard – LEGO fans opgelet

Melgeek Pixel keyboard. Bron/copyright Melgeek, fair use

Het Melgeek Pixel Keyboard LEGO belooft een bijzondere ervaring te worden voor LEGO liefhebbers. Niet alleen kan je op dit toetsenbord LEGOblokjes prikken, zelfs de toetsen bestaan uit LEGO compatibele blokjes.

LEGO, al meer dan een halve eeuw een succesverhaal

De bekende plastic bouwsteentjes van de Deense speelgoedgigant zijn al meer dan een halve eeuw niet meer weg te denken. In Denemarken is zelfs een speciaal pretpark gewijd aan deze steen, Legoland. Qua vorm zijn ze nog steeds hetzelfde als toen.

Het LEGO bouwconcept duikt zelfs op in de bouwwereld, waar betonnen muren van reusachtige LEGO-achtige stenen steeds populairder worden. Vandaar de Melgeek Pixel.

LEGO-achtige blokken van betonfabrikant De Keij. Met dit slimme bouwsysteem zijn structuren snel te bouwen, ook zijn de blokken herbruikbaar. Bron/copyright : dekeij.nl, fair use

Melgeek Pixel, modulair LEGO keyboard

Ook de toetsenborden zijn niet meer veilig voor de Deense invasie. De bekende fabrikant Melgeek gaat er 100% in mee en kiest met de Melgeek Pixel voor een echt LEGO toetsenbord. Het is mogelijk om dit toetsenbord helemaal uit te breiden met LEGO. Ook de diverse lego actiefiguurtjes kunnen er opgeprikt worden. Kortom voor kleine en grote kinderen, en gebruikers die zich wild irriteren aan een keyboard met afgesleten keys, is dit toetsenbord zeker interessant om te overwegen.

3 verschillende uitvoeringen van de Melgeek Pixel

Zoals een echt keyboard met de LEGO filosofie betaamt, is het erg veelzijdig. Zo kan je drie verschillende uitvoeringen bestellen, de zijkanten zo aanpassen als je wilt en het is ook mogelijk om er verschillende soorten apparatuur op aan te sluiten, via Bluetooth, USB, draadloos en met draad. Ook is het toetsenbord programmeerbaar. Je kan dus eigen codes toekennen aan de toetsen. Op dit moment is het Melgeek Pixel keyboard nog niet te koop. Wel is er al een wachtlijst. Daarop kan je je intekenen, via deze pagina.